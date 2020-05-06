В Уфу прибыли еще 179 вахтовиков из Якутии

Сегодня аэропорт «Уфа» принял еще 179 вахтовиков из Чаяндинского месторождения Якутии. Сразу после приземления самолетов сотрудники Роспотребнадзора проверили температур у пассажиров и экипажа. Сейчас эту процедуру можно назвать стандартной.

Также стандартной можно назвать и транспортировку вахтовиков в обсерватор. Для этого нет необходимости покидать терминал. Рабочие проходят прямо в автобус. Он находится в нескольких метрах от лайнера.