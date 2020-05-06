Новая техника поступила в автопарк регионального оператора Башкирии

Как разъяснили в пресс-службе Минэкологии РБ, техника адаптирована к работе в российских условиях эксплуатации. По продуктивности один мусоровоз заменяет три единицы старой техники, при этом он более экологичен, так как производит меньше вредных выбросов в атмосферу. Более того, несмотря на большой объем кузова – 22 куб. метра, новая спецтехника обладает высокой манёвренностью, что позволяет ей работать в жилых кварталах с плотной застройкой.