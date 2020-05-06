В Башкирии учитель на пенсии создала плодово-ягодный питомник

Бураевский питомник становится популярным у жителей соседних регионов. Яблоки и груши, выращенные в Башкортостане, увозят в Оренбургскую область, Татарстан и Пермский край. Сейчас в питомнике процессом посадки плодовых деревьев руководит заслуженный учитель республики Галия Мугаллимова.

Посмотрев на эту грядку, и не скажешь, что это будущие плодовые деревья. За ростками Галия Мугаллимова ведет особый уход. Своевременный полив и прополка от сорняков, а в случае заморозков нужно грядку укрыть. Семена груши и яблони в открытый грунт посеяли еще осенью. Но на этом этапе будущие саженцы пока только дикие ростки.

До осени они растут, а осенью мы их выкапываем, сажаем на другое место и на следующий год делаем вот такие вот прививки. Их постоянно надо подкормить, ухаживать, поливать, полоть. Вот это вод дикарка, и мы прививаем сортовой черенок. Галия Мугаллимова, биолог, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Только после прививки дикие ростки, выращенные из семечек яблок и груш, будут давать плоды. При правильном уходе и подкормке деревьев первый урожай можно будет собрать через 5-7 лет. Всего же в Бураевском плодово-ягодном питомнике более 100 видов деревьев и кустарников: от сливы до смородины. Сюда за саженцами приезжают жители не только республики, но и соседних регионов. Местные садоводы питомник славят.

Северные районы: вот, например, Татышлы, Балтачево, Старобалтачево, Бураевский, именно Янаул, именно приживается вот Нефтекамск. Это наша почва, именно эта почва совпадает, и через два года сразу урожай дает. Урожай отменный, морозостойкие очень. Анфис Гайнетдинов, садовод

Лет 15 тому назад купили 6 яблонь. Они все выросли, дают хороший урожай. Яблоки вкусные, хорошие. Ания Ахметьянова, садовод

Первые деревья в питомнике появились в 2004 году. Тогда Галия Мугаллимова вела в Бураево пришкольный опытный участок. Когда биолог собиралась выходить на пенсию, не могла оставить свое любимое дело. За 16 лет работы площадь питомника выросла с 3 гектаров земли до 78.

Участвовали во многих конкурсах – в ВДНХ в Москве и у нас. Раньше была станция юных натуралистов. Мы постоянно в конкурсах участвовали. Мои ученики награждены были дипломами, грамотами, медалями. Каким-то образом начатое дело по душе и так просто хочется делать. Галия Мугаллимова, биолог, заслуженный учитель Республики Башкортостан