В Башкирии учитель на пенсии создала плодово-ягодный питомник

Бураевский питомник становится популярным у жителей соседних регионов. Яблоки и груши, выращенные в Башкортостане, увозят в Оренбургскую область, Татарстан и Пермский край. Сейчас в питомнике процессом посадки плодовых деревьев руководит заслуженный учитель республики Галия Мугаллимова.
Посмотрев на эту грядку, и не скажешь, что это будущие плодовые деревья. За ростками Галия Мугаллимова ведет особый уход. Своевременный полив и прополка от сорняков, а в случае заморозков нужно грядку укрыть. Семена груши и яблони в открытый грунт посеяли еще осенью. Но на этом этапе будущие саженцы пока только дикие ростки.
Только после прививки дикие ростки, выращенные из семечек яблок и груш, будут давать плоды. При правильном уходе и подкормке деревьев первый урожай можно будет собрать через 5-7 лет. Всего же в Бураевском плодово-ягодном питомнике более 100 видов деревьев и кустарников: от сливы до смородины. Сюда за саженцами приезжают жители не только республики, но и соседних регионов. Местные садоводы питомник славят.
Первые деревья в питомнике появились в 2004 году. Тогда Галия Мугаллимова вела в Бураево пришкольный опытный участок. Когда биолог собиралась выходить на пенсию, не могла оставить свое любимое дело. За 16 лет работы площадь питомника выросла с 3 гектаров земли до 78.
А начатое дело есть кому продолжить. Садоводу помогают дети, также у Галии Муллаяновны подрастают внуки. Сейчас работы на полях идут полным ходом. Началась посадка саженцев плодово-ягодных и декоративных деревьев, а также кустарников. В дальнейшем заслуженный учитель республики планирует расширение питомника.