Житель Башкирии, раненный на СВО, учится ходить заново

Житель сельской местности Федоровского района, тракторист и комбайнер, построил тихую жизнь: женился, купил дом. Казалось бы, все шло своим чередом. Но в феврале этого года он принял важное решение — заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции.

Из патриотических соображений. Отговаривать было бесполезно. «Там» уже находились мои друзья и знакомые, а я чем хуже? позывной «Габа»

Имея за плечами срочную службу в войсках противовоздушной обороны, он предполагал, что и на СВО будет служить в ПВО. Однако его записали в штурмовики. Подготовка на полигоне длилась недолго, после чего контрактника отправили на Покровское направление, где в тот момент шли ожесточенные бои за Красноармейск.

На передовой он увидел, в каких суровых условиях приходится сражаться: небо плотно контролируется беспилотниками, а земля на многих участках заминирована.

У ребят почти нет пулевых ранений, только осколочные. На боевом задании нам поставили задачу - заходить в промзону. Но ночью случилось страшное — тяжелый ударный дрон «Баба-Яга» сбросил снаряд. Мне все-таки повезло, а 14 человек остались лежать там, в блиндаже...Пришла утром группа эвакуации, двоих вывели, меня до вечера оставили, потом я сам полз, хотя это очень опасно. Дроны зависают на высоте полутора метров над землей и выискивают солдат. позывной «Габа»

Боец, которого товарищи называют «Габой», получил тяжелое ранение: разбито колено, сломана берцовая кость, массивная кровопотеря. Несколько раз теряя сознание от боли, он полз к своим, а перед глазами всегда были самые близкие: дочка Ясмина, супруга, мама.

Как пишут в издании «Ашкадарские зори», его эвакуировали. Лечение растянулось на восемь месяцев и потребовало пяти сложных операций. Один осколок так и остался в ноге — врачи не рискуют его извлекать. Боец сообщил родным, что жив, лишь спустя десять дней. Супруга, все это время искавшая его, вместе с дочерью несколько раз навещала мужа в госпитале Екатеринбурга.

Сейчас «Габа» дома, в отпуске. Он привык к постоянной боли, но отказывается от обезболивающих, отмечая: «Печень не железная». Теперь он заново учится ходить — с ходунками или в инвалидном кресле, ведь на ноге стоит аппарат Илизарова для сращивания сложного перелома. При этом боец не теряет связи с товарищами, которые продолжают нести службу.

Он не скрывает, что путь к выздоровлению будет долгим, но сожаления о своем выборе у него нет.

Мужчина сказал, мужчина сделал. позывной «Габа»

