Врач рассказала о побочном эффекте частого мытья рук во время коронавируса

Частое мытьё рук антисептиками нарушает защитный барьер кожи. Это увеличивает риски попадания в организм вируса. Так считает врач-дерматовенеролог Наталья Вережникова.
Если часто мыть руки антисептиком, можно лишить кожу её защитного слоя. Этому способствует спирт, очень горячая или холодная вода. Все это может привести к дерматиту, что увеличивает риски попадания вируса в организм.
Защитный слой кожи не успевает восстанавливаться. В результате этого на коже могут появиться мелкие трещинки и шелушение. Также причиной дерматита могут стать консерванты и отдушки, которые содержатся в антисептиках. Специалисты советуют использоваться защитные, увлажняющие крема для рук.