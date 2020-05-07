Врач рассказала о побочном эффекте частого мытья рук во время коронавируса

Частое мытьё рук антисептиками нарушает защитный барьер кожи. Это увеличивает риски попадания в организм вируса. Так считает врач-дерматовенеролог Наталья Вережникова.

Если часто мыть руки антисептиком, можно лишить кожу её защитного слоя. Этому способствует спирт, очень горячая или холодная вода. Все это может привести к дерматиту, что увеличивает риски попадания вируса в организм.