Комиссия Башкирии по ЧС обсудила безопасность во время крещенских купаний

В Башкортостане особое внимание уделяют безопасности на водных объектах к предстоящему православному празднику Крещение Господне. Это обсудили на заседании Комиссии по ЧС.
Так, в 2025 году более 37 тысяч человек окунулись в 92 оборудованные купели. Несчастных случаев не было. Также разработали план действий на случай ЧС и «дорожную карту» по улучшению системы оповещения населения. До конца года продлили операцию «Тонкий лёд».
Проводятся патрулирование и информационные рейды. Проведено более 12 тысяч мероприятий, охвачено почти 240 тысяч человек. Республиканские силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.