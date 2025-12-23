Комиссия Башкирии по ЧС обсудила безопасность во время крещенских купаний

В Башкортостане особое внимание уделяют безопасности на водных объектах к предстоящему православному празднику Крещение Господне. Это обсудили на заседании Комиссии по ЧС.

Так, в 2025 году более 37 тысяч человек окунулись в 92 оборудованные купели. Несчастных случаев не было. Также разработали план действий на случай ЧС и «дорожную карту» по улучшению системы оповещения населения. До конца года продлили операцию «Тонкий лёд».