В Башкирии врачи рассказали, каким должен быть новогодний стол

Что приготовить к новогоднему столу – вопрос, который заботит многих. Хочется вкусно, но без рисков, а последние могут быть серьёзными. И тут лучше прислушаться к мнению врачей – они знают, как не испортить праздник. Мы пообщались с профессионалами как в гастрономии, так и в медицине и узнали, какой он – идеальный стол.

За плитой 31 декабря многие проводят больше времени, чем за праздничным столом, но профессионалы знают, как приготовить быстро и вкусно. Ингредиенты можно найти в любом супермаркете: листья салата, руккола, авокадо, помидоры черри, дольки апельсина, филе курицы.

Подушка из зелени, овощей и апельсина в ожидании главного ингредиента – курицы. И тут самый важный этап. Филе обжаривают с двух сторон и поливают сладким соусом чили, дают ему загустеть, а после равномерно выкладывают курицу. Сверху можно добавить орехи кешью и сдобрить оливковым маслом.

Такое блюдо вполне бы одобрили медики. Клетчатка – это, как говорится, то, что врач прописал. К Новому году подготовить нужно не только праздничный стол, но и себя. Ошибка, которую совершают многие, – не есть до того, как все сядут за стол. Врач-эндокринолог Валерия Лимасова советует, наоборот, приступать к празднованию с лёгкой сытостью.

И хорошо бы насытить стол овощными нарезками и квашеной капустой. Ваш желудок будет вам крайне благодарен за клетчатку.

Алкоголь стоит употреблять в меру и параллельно с водой, один к одному, и не стоит готовить на все праздники вперёд. Безобидный салат двухдневной давности тоже может нанести вред.

Вместо полотна можно подготовить торт с поверхностью из крем-чиза, а акварель заменяют натуральные пищевые красители. Гузель Янборисова уже много лет создаёт кондитерские произведения искусства для друзей и близких. Поэтому в её арсенале есть и специальные трафареты. Новый год без праздничного торта она не представляет.