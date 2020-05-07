В Уфе у новорожденного малыша подозревают коронавирус

В башкирской столице у новорожденного ребенка подозревают коронавирус. Малыш родился в Республиканском клиническом перинатальном центре. По сообщениям издания «КП-Уфа» от ребёнка отказалась мать и оставила его в роддоме.

Официально первое исследование не подтвердило наличие вируса у малыша. Однако для достоверности был проведен второй тест. В РКПЦ ожидаются повторные результаты исследования.

Напомним, за сутки в Башкирии выявлено 83 новых случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 1243 человека с COVID-19. Среди них 10 беременных пациенток, которые чувствуют себя хорошо.