В Башкирской филармонии реализуются проекты для будущих мам и малышей

В Башкирской филармонии реализуются проекты, стирающие возрастные границы: здесь классические произведения слушают будущие мамы и малыши. Это уникальный формат музыкального воспитания для самых маленьких и требовательных слушателей.

Полная свобода самовыражения и комфортные условия: никаких ограничений в передвижении и никаких кресел и стульев. Проект «Музыку слушаем вместе» появился 12 лет назад: он ориентирован на детей до трёх лет.

Орган, фортепиано, флейта и скрипка – 40 минут живой музыки. Популярная классика подаётся в доступной форме: здесь звучит Бах, Моцарт, Чайковский, а также попурри из лучших мультфильмов. По словам экспертов, классическая музыка положительно влияет на развитие детей: они начинают раньше говорить, и у них появляется склонность к творчеству.

Не менее востребованным является проект «В ожидании чуда». Будущие мамы проводят время в релаксирующей обстановке, слушая классические произведения.