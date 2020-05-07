В Башкирии водитель нашел новорожденного лосенка

В Минэкологии Башкортостана рекомендовали не трогать детенышей лосят в лесу, даже если рядом с ними нет взрослых особей. Рекомендации даны после того, как в Уфимском районе автомобилист забрал новорожденного лосенка. Детеныш был один на дороге.

Затем мужчина связался с государственным охотничьим инспектором и по его совету вернул на место животное, но мать так не вернулась. Как прокомментировали в Минэкологии, самки диких копытных животных в отличие от медведей и иных хищников не защищают свое потомство, а наблюдают за ними на расстоянии. Это касается детенышей лосей, косуль и кабанов.