В Уфе вахтовиков из Якутии изолировали в биатлонном комплексе

Прибывших в Башкирию вахтовиков из Якутии разместили на изоляцию в СОК "Биатлон" в Уфе в районе Черниковки. Об этом рассказал журналист и ведущий передачи "Честно говоря" на телеканале БСТ Руслан Шарафутдинов. Он стал невольным свидетелем того, как несколько автобусов привезли работяг на территорию комплекса у реки Белой.
Очередную партию вернувшихся домой вахтовиков временно разместили в биатлонном комплексе в Уфе. По словам очевидцев, несколько автобусов сопровождались сотрудниками полиции и Росгвардии. В здание комплекса их проводили люди в противочумных костюмах.
Напомним, Башкирия уже на протяжении недели вывозит башкирских вахтовиков из Якутии. Мужчины оказались в трудной ситуации в связи с развитием коронавирусной инфекции в России. Более того, на месторождении в любой момент мог образоваться новый очаг заболевания. Радий Хабиров заявил - "своих не бросаем", после чего из Якутии в Башкирию полетели первые воздушные судна с вахтовиками.