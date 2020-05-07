В Уфе вахтовиков из Якутии изолировали в биатлонном комплексе

Прибывших в Башкирию вахтовиков из Якутии разместили на изоляцию в СОК "Биатлон" в Уфе в районе Черниковки. Об этом рассказал журналист и ведущий передачи "Честно говоря" на телеканале БСТ Руслан Шарафутдинов. Он стал невольным свидетелем того, как несколько автобусов привезли работяг на территорию комплекса у реки Белой. 

Очередную партию вернувшихся домой вахтовиков временно разместили в биатлонном комплексе в Уфе. По словам очевидцев, несколько автобусов сопровождались сотрудниками полиции и Росгвардии. В здание комплекса их проводили люди в противочумных костюмах

Человек 200 примерно, с вещами. Будут здесь на обсервации положенные 2 недели, а может и больше. Сам видел - "противочумные костюмы" запускали всех внутрь по одному после проверки. Все спокойно и организованно. По вахтовикам видно, что они рады оказаться дома. Главное, что на башкирской земле. Небольшое оцепление из полиции и Росгвардии. Охрана и режим, говорят, будет обеспечена, чтоб все это не превратить в "дембельский поезд".

Руслан Щарафутдинов, журналист

Напомним, Башкирия уже на протяжении недели вывозит башкирских вахтовиков из Якутии. Мужчины оказались в трудной ситуации в связи с развитием коронавирусной инфекции в России. Более того, на месторождении в любой момент мог образоваться новый очаг заболевания. Радий Хабиров заявил - "своих не бросаем", после чего из Якутии в Башкирию полетели первые воздушные судна с вахтовиками. 