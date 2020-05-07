В Уфе вахтовиков из Якутии изолировали в биатлонном комплексе

Человек 200 примерно, с вещами. Будут здесь на обсервации положенные 2 недели, а может и больше. Сам видел - "противочумные костюмы" запускали всех внутрь по одному после проверки. Все спокойно и организованно. По вахтовикам видно, что они рады оказаться дома. Главное, что на башкирской земле. Небольшое оцепление из полиции и Росгвардии. Охрана и режим, говорят, будет обеспечена, чтоб все это не превратить в "дембельский поезд".

Руслан Щарафутдинов, журналист