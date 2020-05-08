В Минздраве спрогнозировали активное распространение COVID-19 до июня

Коронавирус в России будет распространяться до июня. Можно надеяться, что принятые меры позволят сдержать циркуляцию вируса периодом в 100 дней. Об этом рассказала представитель Минздрава Елена Малинникова.

Распространение коронавируса началось в марте. Если прибавить три месяца, то непосредственно до июня вирус ещё будет активно распространяться. Причём, расслабляться не стоит, вирус может распространяться и в начале лета. Эпидемия «живёт» по особым законам, и есть надежда, что благодаря принятым мерам удастся ограничить циркуляцию COVID-19 сроком в 100 дней.

Накануне глава Роспотребнадзора в онлайн-встрече с Владимиром Путином предложила поэтапное снятие ограничительных мер. Смягчение режима будет проходить в три этапа. В начале планируется разрешить заниматься физической активностью на улице и гулять с детьми. Также начнут работать компании из сферы торговли и услуг с ограниченной площадью.

Далее на втором этапе разрешат прогулки с семьёй, откроются образовательные учреждения, начнут работать торговые центры. Количество посетителей крупных торговых центров будет ограничено.