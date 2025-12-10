В Башкирию пришли морозы до -16°C

Сегодня, 10 декабря, существенных осадков не предвидится, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем столбики термометров покажут -6, -11°C.

В четверг, 11 декабря, ночью осадков не ожидается, а днем в некоторых районах пройдет небольшой снег, по северо-западу умеренного. Ветер южных направлений, умеренный. Температура ночью составит от -6 до -11°C, в отдельных районах до -16°C. Днем потеплеет до -4, -9°C.