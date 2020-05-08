Специалисты рассказали, чем лучше обрабатывать продукты после магазина

Продукты после покупки нужно обрабатывать для профилактики коронавируса. Лучше всего это делать спиртосодержащими средствами. Обрабатывать поверхности средствами с содержанием хлора опасно.

Специалисты рекомендуют обрабатывать продукты после похода в магазин или на рынок. Как выяснилось, лучше всего это делать дезинфицирующими средствами с содержанием спирта. От хлоросодержащих средств лучше отказаться, ими обрабатывать поверхности опасно.