Специалисты рассказали, чем лучше обрабатывать продукты после магазина

Продукты после покупки нужно обрабатывать для профилактики коронавируса. Лучше всего это делать спиртосодержащими средствами. Обрабатывать поверхности средствами с содержанием хлора опасно.
Специалисты рекомендуют обрабатывать продукты после похода в магазин или на рынок. Как выяснилось, лучше всего это делать дезинфицирующими средствами с содержанием спирта. От хлоросодержащих средств лучше отказаться, ими обрабатывать поверхности опасно.
У каждого дезинфицирующего средства есть своя область применения. Хлором обрабатывают поверхности, дверные ручки. Кроме того, такое средство через полчаса нужно убрать с поверхности. Овощи и фрукты нужно мыть горячей водой, потому что вирус не выдерживает температуру выше 40 градусов. Но класть в холодильник немытые продукты крайне не рекомендуется, там вирус сохранится дольше.