В Башкирии специалисты рассказали, как выбрать икру на новогодний стол

Чёрная и красная. В преддверии Нового года такой деликатес, как икра, становится особенно популярным. Многие не представляют без него праздничный стол. Как купить действительно вкусный, а главное безопасный продукт?

Ответ на этот вопрос может дать самый простой бытовой эксперимент. В две ёмкости – с оригинальной икрой и её искусственным двойником из консервной банки – заливаем кипяток и наблюдаем за магией, а точнее, за её полным отсутствием. Натуральный продукт моментально реагирует – белок сворачивается, вода белеет. А вот химическая икра ведёт себя иначе – вода окрашивается в красный оттенок.

Конечно, носить в магазин чайник – не лучшая идея. Но если есть сомнения в уже купленном продукте, проверка у себя на кухне – дело минуты. А в торговом зале эксперты советуют просто попробовать.

Но цена – тоже важный индикатор. Средняя стоимость икры горбуши – около 10 тысяч за килограмм, кеты – от 11 тысяч. Разброс же цен зависит от разных факторов: от упаковки, региона добычи, способа доставки.

Важный лайфхак для покупателя – цифровой след. На железных банках это QR-код «Честного знака». Один сканер смартфона и вся история продукта на экране – от места вылова до срока годности. Это обязательная маркировка.

А вот покупка в сомнительных интернет-магазинах или на уличных рынках – это большой риск. Сроки хранения у деликатеса невелики, и экономия может выйти боком. Золотое правило для любителей икры – покупать в проверенных магазинах. И даже там на всякий случай изучить продукт через стеклянную тару.