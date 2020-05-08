В Башкирии за нарушение самоизоляции назначили штрафы на 2,5 млн рублей

С 1 апреля по 8 мая суды Башкирии зарегистрировали более 7 тысяч нарушений самоизоляции. Часть нарушителей отделались только предупреждением. Однако 2301 человек получили штрафы за правонарушение.

Общая сумма выписанных штрафов составила 2 423 200 рублей. Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса были введены ограничительные меры. Для контроля нарушений предусмотрена статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

За всё время предупреждения вынесли 1236 нарушителям. Всего 3537 человек получили административное наказание. Режим самоизоляции в Башкирии действует с 31 марта.