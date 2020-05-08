В России ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за коронавируса

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, как и во всем мире, отменены почти все массовые мероприятия. Встал вопрос о проведении Единого государственного экзамена в июне. По словам главы Минздрава России, сдавать экзамен в начале лета может быть опасно.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения, считает, что к лету ситуация вряд ли изменится. Об этом сообщают РИА Новости. ЕГЭ могут перенести на конец лета или даже осень.

На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Башкирии

На данный момент послабления в режиме самоизоляции планируется осуществлять с 12 мая. Однако каждый регион должен сам контролировать эпидемиологическую ситуацию и снимать ограничительные меры в зависимости от количества зараженных. Михаил Мурашко отметил, что для сдачи ЕГЭ ближайшие два месяца рассматривать не стоит.