В России ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за коронавируса

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, как и во всем мире, отменены почти все массовые мероприятия. Встал вопрос о проведении Единого государственного экзамена в июне. По словам главы Минздрава России, сдавать экзамен в начале лета может быть опасно.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения, считает, что к лету ситуация вряд ли изменится. Об этом сообщают РИА Новости. ЕГЭ могут перенести на конец лета или даже осень.
На данный момент послабления в режиме самоизоляции планируется осуществлять с 12 мая. Однако каждый регион должен сам контролировать эпидемиологическую ситуацию и снимать ограничительные меры в зависимости от количества зараженных. Михаил Мурашко отметил, что для сдачи ЕГЭ ближайшие два месяца рассматривать не стоит.
Фото: Интернет.