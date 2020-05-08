Прибытие звезды Героя России Шаймуратова в Уфу снимут на технику из Голливуда

Телеканал БСТ 9 мая в прямом эфире покажет церемонию прибытия в республику звезды Героя России генерала-майора Минигали Шаймуратова. Высшая награда была присуждена легендарную комдиву посмертно Владимиром Путиным. Зрители смогут увидеть все в мельчайших деталях, ведь в трансляции впервые примет участие техника из голливудских боевиков.

Всю церемонию телеканал БСТ будет транслировать в том числе с уникального кронштейна российского производства Hydra Arm. Это специальный операторский кран, который управляется дистанционно. Любители боевиков неоднократно видели его в действии, особенно в сценах с погонями. Во всем мире Hydra Arm - знак качества, признанный известными режиссерами и операторами.

Возможности российской техники широко оценили на международной выставке NAB 2018. Это главное событие для всей кино- и телеиндустрии, которое проходит в Лас-Вегасе, США.

Уже сегодня спецтехника приехала в Уфу. К слову, именно он принимал участие в съемках открытия Крымского моста. 9 мая машина проедет вместе со всей автоколонной от международного аэропорта Уфы до Советской площади.

Для Башкирии это будет поистине знаменательное событие. В прямом эфире БСТ медаль генерала Шаймуратова торжественно передадут Национальному музею Республики Башкортостан на вечное хранение.

Для справки.

Инициативы о присвоении генералу Шаймуратову звание Героя Советского Союза предпринимали практически сразу после окончания войны. Долгие годы республике не удавалось получить награду.