В Уфе у двух судей подозревают коронавиурс

Два судьи Орджоникидзевского районного суда города Уфы госпитализированы с признаками коронавируса. У них выявлены симптомы пневмонии. Об этом сообщила начальник общего отдела суда Татьяна Зорникова изданию «Ъ-Уфа».

У судей взяты анализы на выявление новой коронавирусуной инфекции. Среди заболевших — председатель суда Илшат Салимгареев и судья Рамиль Карипов. В помещении Орджоникидзевского суда будут проведены необходимые меры по дезинфекции.

Сообщается, что все сотрудники будут проверены на COVID-19. Всего в суде работает более 70 человек, среди которых 20 судей. Напомним, всего в Башкирии зарегистрировано 1332 случаев заражения коронавирусом.