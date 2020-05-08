В Башкирии 19-летний Ранэль Шамсутдинов умер, не приходя в сознание

Ранэль Шамсутдинов, за состоянием которого следила вся Башкирия, скончался. За жизнь 19-летнего парня боролись врачи больницы в Салавате. Однако болезнь победила.

Накануне вечером из Салавата пришли страшные новости. Ранэль Шамсутдинов, который последнюю неделю лежал в коме, скончался. Об этом в социальных сетях сообщила его родная сестра Ралина.

Малыш! Любимый мой! Прости, что не сделала все, чтобы тебя спасти! Сегодня Ранэля с нами не стало. Где проститься, когда и во сколько - сообщу завтра. Ралина Шамсутдинова, сестра Ранэля

Напомним, Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака страдал от опухоли мозга. Из родного города он был направлен на операцию в РКБ, однако по приезду парня в Уфу клиника закрылась на карантин. Больница в родном городе тоже стала covid-госпиталем.

Тогда Ранэля отправили в Салават, где он впал в кому. За судьбой Ранэля лично следил депутат Госдумы Алексей Изотов. Во второй половине апреля он договорился с госпиталем Бурденко в Москве, чтобы провести парню плановую операцию. Однако Ранэль впал в кому, и транспортировку пришлось отложить.