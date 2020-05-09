Радий Хабиров возложил цветы в парке Победы Уфы

В парке Победы в Уфе прошла торжественная церемония возложения цветов. Она посвященна 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

От имени народа Глава Башкирии возложил венок возле Вечного огня к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. Также во время церемонии прошла минута молчания. После этого были возложены цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, памятнику труженикам тыла.

После этого состоялась завершающая церемония республиканского марафона «Победа», стартовавшего в Башкортостане в ноябре прошлого года, – передача Республиканскому музею Боевой Славы капсулы с Вечным Огнём и штандарта. Пресс-служба администрации Уфы

Во время церемонии соблюдались все необходимые санэпид условия. Все участники были в масках и перчатках, соблюдали дистанцию. Церемония прошла без скопления публики, с минимальным количеством участников.