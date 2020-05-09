Башкирия присоединилась к акции «Флаг в День Победы»

Сегодня жители республики в честь великого праздника вывесили на окнах и балконах российский триколор. Наш регион присоединился к акции «Флаг в День Победы». Его можно увидеть на улицах, балконах и на зданиях.

Всего в День Великой Победы 95 тысяч триколоров украсят улицы республики, жилые дома, а так же культурные учреждения. Присоединиться к акции может любой желающий. Главное условие – вывесить на окно, балкон, лоджию российский триколор.