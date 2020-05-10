Жителей Башкирии ожидают длинные выходные в июне

Жителей Башкирии ждут длинные выходные в июне в связи с днем России. О короткой рабочей неделе напомнили в Минтруде. Праздничные дни выпадут на 12, 13 и 14 июня.

Добавим, что это не единственные праздничные выходные, которые ждут россиян. Жители страны также смогут отдохнуть в ноябре. Четвертое ноября (среда) станет выходным днем и разделит рабочую неделю на два коротких отрезка.