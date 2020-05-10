МВД России отказалось ужесточать наказания за побои

МВД России выступило с отказом ужесточить административное наказание за побои. Об этом со ссылкой на министерство сообщает ТАСС. Ведомство аргументировало свое решение тем, что предлагаемые изменения нецелесообразны из-за «несоразмерности административной ответственности и уголовной».

Отметим, что речь шла о поправках в статью 6.1.1 («Побои») КоАП РФ. Предлагалось денежный штраф, предусмотренный за эту статью, заменить на административный арест. На сегодняшний день, наказание остается таким же - штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или же обязательные работы до 120 часов.

При этом в МВД считают оправданной декриминализацию побоев.

Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве пресс-служба МВД России

Кроме того, отнесение побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего, позволило обеспечить неотвратимость наказания, подчеркнули в МВД.

Напомним, что в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.