Стало известно, во сколько обошлось бюджету празднование Дня Победы

В Уфе празднование Дня Победы обошлось бюджету в 220 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Полный список трат опубликовало издание «Ъ».
Самой большой тратой стала реконструкция парка Победы в Черниковке. На ремонтные работы столичная мэрия выделила 209 млн рублей. На эти средства были заменены освещение, отремонтированы бетонные плиты, тротуары, ступени, подпорные системы и парапеты.
Около 6 млн рублей было потрачено на организацию мероприятий, из них 2,77 млн рублей были выделены на проведение гала-концерта фестиваля «Салют Победы». Далее в списке идет графа "организация работы ведущих, режиссерско-постановочной группы, оформление отчетной документации и дежурство скорой помощи". На эти цели власти выделили 1,1 млн рублей. Организация салюта стоила городу 255 тысяч рублей, а конкурс «Лучший военно-патриотический клуб города» – 1,4 млн рублей.
Также известно, что на закупку и поставку подарочных наборов для ветеранов было выделено 270 тысяч рублей. Оформление площадки для праздника в Советском районе Уфы стоила 171,03 тысячу рублей. Организация митингов и вахт памяти на стелах, мемориалах и памятниках Уфы обошлась в 139 тысяч рублей.
Фото: https://glavarb.ru/