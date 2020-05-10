Стало известно, во сколько обошлось бюджету празднование Дня Победы

Также известно, что на закупку и поставку подарочных наборов для ветеранов было выделено 270 тысяч рублей. Оформление площадки для праздника в Советском районе Уфы стоила 171,03 тысячу рублей. Организация митингов и вахт памяти на стелах, мемориалах и памятниках Уфы обошлась в 139 тысяч рублей.