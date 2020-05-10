В Уфу прибыли еще 140 вахтовиков из Якутии

Домой на изоляцию сегодня вернулись еще 140 вахтовиков из Якутии. Рейс из Талакана приземлился в уфимском аэропорту. Самолет доставил в республику сотрудников Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.
По прибытии на борт самолета поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. У пассажиров измерили температуру, далее они пересели в автобусы, ожидавшие их у трапа, и отправились в обсерватор. Всех работников воздушной гавани, которые обслуживали рейс с вахтовиками, обеспечили средствами индивидуальной защиты. Все меры безопасности соблюдены, самолет и пассажирский багаж продезинфицированы.
Ожидается, что в ближайшие три дня республика примет еще три борта по 140 человек. Таким образом, общее количество вывезенных в Башкирию вахтовиков составит 1800. В изоляции они проведут 3 недели. Обсерваторы созданы в Абзелиловском, Гафурийском и Аскинском районах. Сейчас прорабатывается вопрос с федеральными властями, чтобы доставить домой и тех, кто в Якутии находится в больницах, и лечить их уже здесь, в республике.