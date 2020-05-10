В Уфу прибыли еще 140 вахтовиков из Якутии

Также мы рассматриваем вопрос об эвакуации тех граждан, которые сейчас там находятся на лечении. Федеральные власти разрабатывают регламент такой доставки. Я думаю, что в скором времени мы получим рекомендации, как принимать этих граждан, и будем их лечить у себя на родине. Мы с этим делом справимся. У нас уже есть и страховочные варианты, знаем, как сделать для того, чтобы никто из прибывших не имел возможности контактировать с людьми. Все, кто прибыл, а некоторые уже неделю живут в обсерваторах, не жалуются. Мы предусмотрели все: и доставку и проживание, всем оформили больничные. Организовали и охрану.

Ринат Баширов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан