Журналисты из Башкирии прибыли в Москву для участия в Прямой линии Путина

Башкирские журналисты прибыли в Москву для участия в Прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина. Формат ежегодного мероприятия предусматривает ответы Президента и на вопросы от граждан России. Число поступивших обращений превысило миллион.
До конца Прямой линии можно оставить текстовое или видеообращение на официальном сайте программы moskva-putinu.ru, отправить СМС или ММС на короткий номер 0-40-40, а также позвонить на бесплатный телефон 8-800-200-40-40 и оставить голосовое сообщение. Вопросы принимаются и через специальное мобильное приложение, через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью чат-бота в мессенджере MAX.
Совмещенная Прямая линия и большая пресс-конференция Президента России начнутся в 14:00 по уфимскому времени.