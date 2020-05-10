«Долго ее добивались»: в Нацмузей Башкирии передали «Золотую Звезду» генерала Шаймуратова

В колонне находятся ведущие спортсмены Центра технических видов спорта нашей республики. Мы продолжаем дело Ахмадеева, он был основателем спорта в нашей республике. Поэтому мы здесь.

Николай Красников, 8-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду