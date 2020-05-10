«Долго ее добивались»: в Нацмузей Башкирии передали «Золотую Звезду» генерала Шаймуратова

Главным событием Дня Победы в Башкортостане, несомненно, стала церемония передачи Звезды Героя России генерала Шаймуратова. В сопровождении колонны, состоящей из военной техники, мотоциклов и БТР «Золотую Звезду» доставили в Национальный музей республики. На всем маршруте награду, которую мы все ждали 7 десятилетий, сопровождали камеры канала БСТ.
Прямая трансляция не прерывалась на всем маршруте. И уже за сутки это стало главным телесобытием года. Так, только в интернете трансляцию посмотрели более 200 тысяч человек. И этот показатель продолжает расти.
У этого многоцелевого МИ-8 всего одна, но особенная задача – доставить в Уфу Звезду Героя России Минигали Шаймуратова. Красная дорожка на взлетной полосе и волнение в глазах встречающих, хотя момент передачи отрепетирован заранее до мелочей. «Золотую Звезду» принимает человек, знающий цену этой награде. Николай Злобин такую же медаль получил в 2010-м за спецоперацию на Северном Кавказе.
Чтобы перевезти «Золотую Звезду» героя весом всего 21 с половиной грамм, были задействованы десятки единиц техники. На специальной красной подушке медаль увозит отреставрированный УАЗ 469. С воздуха колонну сопровождали вертолеты и самолеты. В составе кортежа также современные БТРы и ретро-мотоциклы. И это неслучайно.
Мотоциклистов республики можно назвать шаймуратовцами. Азгар Ахмадеев воевал в составе легендарной дивизии, несколько месяцев был личным шофером генерала Белова, заменившего Шаймуратова на посту комдива. После войны Азгар Ахмадеев возглавил мотоспорт в республике.
Планировалось, что это станет одним из главных праздничных событий для уфимцев, но эпидемическая ситуация внесла свои коррективы. Вживую проезд фронтовых внедорожников и мотоциклов смогли увидеть со своих балконов и окон жители центральных улиц, по которым провезли награду комдива. Для остальных телеканал БСТ организовал масштабную трансляцию церемонии в прямом эфире. Длина маршрута составила 43 километра. На Советской площади военные передали медаль Главе республики.
Последние 200 метров до места вечного хранения в Национальном музее республики звезду героя в руках донес Глава Башкортостана. Там ее уже ждали не только сотрудники музея, но и родственники комдива. За десятилетия потомков Салавата разбросало по всему миру, так что некоторые узнали друг друга только сейчас. От волнения они забыли о социальной дистанции и крепко обнялись. И пусть 9 мая они увиделись впервые, всю жизнь их объединял общий предок.
9 мая здесь открылась экспозиция посвященная воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Акт передачи «Золотой Звезды» подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров, акт приемки – генеральный директор Национального музея Марат Зулькарнаев.
Общаясь с потомками Минигали Шаймуратова, Радий Хабиров отметил, что многие воины Башкортостана до сих пор числятся пропавшими без вести. И его обязанность как Главы республики – вернуть всех героев домой. А легендарный комдив, погибший в боях за Донбасс 23 февраля 1943 года, навечно останется со своими однополчанами.
После завершения режима самоизоляции посетить выставку смогут все желающие, она проработает до конца года. Здесь действительно есть на что посмотреть. Более 300 экспонатов Башкавдивизии из фонда музея.
Звезду Героя России Минигали Шаймуратова можно будет увидеть в зале Великой Отечественной войны. Там ее разместят на вечное хранение под бронированным стеклянным колпаком.