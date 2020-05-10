«Не на словах, а реальным рублем»: Башкирия поможет Уральскому пружинному заводу в Белорецке

Более 300 миллионов рублей вложений в новое производство. На Уральском пружинном заводе в Белорецке хотят наладить выпуск рессор, инвестпроект будет реализован в рамках ТОСЭР. Как работает предприятие в условиях самоизоляции, в конце этой недели проверил Радий Хабиров – Глава республики в ходе рабочей поездки также не оставил без внимания благоустройство общественных пространств муниципалитета.
Обработка рук и сразу же измерение температуры, прежде чем попасть на производство. Радий Хабиров на себе испытывает новую автоматическую установку дезинфекции. Ее закупили недавно в связи с эпидемиологической обстановкой. Далее знакомство с продукцией Уральского пружинного завода и собственно с тем, как она изготавливается.
Некоторые процессы выполняют технические роботы. Предприятие по максимуму автоматизировано, благодаря чему завод поддерживает высокое качество своей продукции и не испытывает проблем с поиском потребителя. В производстве пружин для автомобилей и даже высокоскоростных поездов всё в порядке. К Главе республики у руководителя предприятия одна просьба: поддержать новый инвестпроект.
В связи с изменением курса иностранной валюты, закупаемое оборудование обходится на 30 процентов дороже. Такого поворота инвесторы не ожидали, поэтому надеются на субсидии от государства.
Республика готова поддерживать и строителей жилья, желающих работать в небольших населенных пунктах. Об этом руководитель Башкортостана заявил уже во время посещения строящегося многоквартирного дома по улице Точисского. Раньше здесь располагались старые бараки. В планах комплексное развитие территории.
В Белорецке Радий Хабиров также посетил набережную городского пруда реки Белой. Проект её благоустройства разработали по просьбе местных жителей. На территории в два с половиной гектара разместятся спортивная зона, кафе, обустроенный пляж и площадка для проведения развлекательных мероприятий.
Это будет комфортное общественное пространство для отдыха горожан. Увеличиваться должны не только рабочие места и квадратные метры жилья, но и количество таких благоустроенных мест отдыха. Ведь самоизоляция не продлится вечно.