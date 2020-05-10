«Не на словах, а реальным рублем»: Башкирия поможет Уральскому пружинному заводу в Белорецке

Более 300 миллионов рублей вложений в новое производство. На Уральском пружинном заводе в Белорецке хотят наладить выпуск рессор, инвестпроект будет реализован в рамках ТОСЭР. Как работает предприятие в условиях самоизоляции, в конце этой недели проверил Радий Хабиров – Глава республики в ходе рабочей поездки также не оставил без внимания благоустройство общественных пространств муниципалитета.

Обработка рук и сразу же измерение температуры, прежде чем попасть на производство. Радий Хабиров на себе испытывает новую автоматическую установку дезинфекции. Ее закупили недавно в связи с эпидемиологической обстановкой. Далее знакомство с продукцией Уральского пружинного завода и собственно с тем, как она изготавливается.

Некоторые процессы выполняют технические роботы. Предприятие по максимуму автоматизировано, благодаря чему завод поддерживает высокое качество своей продукции и не испытывает проблем с поиском потребителя. В производстве пружин для автомобилей и даже высокоскоростных поездов всё в порядке. К Главе республики у руководителя предприятия одна просьба: поддержать новый инвестпроект.

На сегодняшний день мы зарегистрировали на территории Белорецка новое предприятие, которое называется НПФ «Рессора». Мы сейчас приобретаем оборудование, большие поставки идут из Германии, из Турции. Денис Лукманов, генеральный директор Уральского пружинного завода

В связи с изменением курса иностранной валюты, закупаемое оборудование обходится на 30 процентов дороже. Такого поворота инвесторы не ожидали, поэтому надеются на субсидии от государства.

У нас есть такая антикризисная программа, поэтому я хотел сам приехать посмотреть. Но предприятие очень порадовало: и культура производства, и культура защиты предприятия в этих сложных условиях. И цель моя такая, чтобы вот такие руководители, такие акционеры, которые хотят развиваться, четко понимали: если вы развиваетесь, мы точно помогаем. Причем не на словах, а реальным рублем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика готова поддерживать и строителей жилья, желающих работать в небольших населенных пунктах. Об этом руководитель Башкортостана заявил уже во время посещения строящегося многоквартирного дома по улице Точисского. Раньше здесь располагались старые бараки. В планах комплексное развитие территории.

Здесь компания-застройщик, к которым я приехал, одна из тех застройщиков, которые строят дома в маленьких городах. У нас же в основном все в Уфе строят. Поэтому вот такие компании наша задача поддержать. У нас есть механизмы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Белорецке Радий Хабиров также посетил набережную городского пруда реки Белой. Проект её благоустройства разработали по просьбе местных жителей. На территории в два с половиной гектара разместятся спортивная зона, кафе, обустроенный пляж и площадка для проведения развлекательных мероприятий.