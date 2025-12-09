В Белорецке на месте коммунальной аварии развернули оперштаб

На месте коммунальной аварии в Белорецке развернули оперативный штаб. Над устранением прорыва трубопровода работают две бригады со специальной техникой, они определили аварийный участок и проводят дальнейшие раскопки.
Коммунальщики делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы, сообщили в администрации муниципалитета. Там добавили, что решается вопрос о привлечении резервных источников питания, приведены в готовность 33 тепловых пушки и пункты временного размещения.
Напомним, сегодня ночью в Белорецке из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались жители 70 многоквартирных домов, а также школы и детсады. По словам коммунальщиков, ориентировочное время восстановления системы теплоснабжения – 18 часов.