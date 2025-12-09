В Белорецке на месте коммунальной аварии развернули оперштаб

На месте коммунальной аварии в Белорецке развернули оперативный штаб. Над устранением прорыва трубопровода работают две бригады со специальной техникой, они определили аварийный участок и проводят дальнейшие раскопки.

Коммунальщики делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы, сообщили в администрации муниципалитета. Там добавили, что решается вопрос о привлечении резервных источников питания, приведены в готовность 33 тепловых пушки и пункты временного размещения.