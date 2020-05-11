В Башкирии из обсерватора выпустили почти 100 человек

В Башкирии из обсерватора вышли почти 100 человек. По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, это рекордное количество «выпускников». Все они, наконец, спустя 14 дней пребывания на карантине, отправились домой.

Сегодня 91 человек покинул обсерватор на базе санатория «Юматово», всех доставили до места жительства на транспорте, организованным Госкомитетом РБ по ЧС. Среди тех, кто находился в стенах обсерватора, не только жители Башкирии, но и также жители Архангельской, Астраханской, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Ростовской областей, Республики Марий Эл и Калмыкия, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также г. Москва. Их на автобусе доставили до железнодорожного вокзала.