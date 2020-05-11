В Благоварском районе Башкирии открылся новый хирургический корпус

В Благоварском районе Башкирии открылся новый трехэтажный хирургический корпус. Относится он к Языковской центральной районной больнице. В Минздраве республики рассказали, что рассчитан корпус на 35 койко-мест.
В Благоварском районе построен новый хирургический корпус Языковской ЦРБ с учетом новых требований к медорганизациии. Также в корпусе использованы новые технологические решения отопительной системы, вентиляции и лифтовой системы. В помещениях предусмотрены мебель и современное оборудование.
На первом этаже разместились риемное отделение больницы, станция скорой помощи и помещения поликлиники. На втором этаже - 18 коек чистого отделения. На третьем этаже – 17 коек гнойного отделения.
В каждом операционном блоке имеются тамбур-шлюз, наркозная, операционная, экстренная стерилизационная, помещения разборки и мытья инструмента. Предусмотрены санпропускники женские и мужские. Стройка хирургического корпуса велась с 2017 года.
Фото: Пресс-служба Минздрава Башкирии