В Благоварском районе Башкирии открылся новый хирургический корпус

В центральной части здания находится лифтовой холл, где предусмотрено два лифта для подъема больных на второй и третий этажи во все отделения. Один из лифтов предусмотрен и для подъема пожарных подразделений. В реанимационном блоке размещены реанимационная палата на две койки и одна палата на одну койку для больных с гнойной инфекцией (бокс) со шлюзом и санузлом, кладовая переносной аппаратуры, лаборатория срочных анализов, процедурная, санузел и комната персонала.

Пресс-служба Минздрава Башкирии