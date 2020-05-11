В Минздраве Башкирии проверяют смерть медсестры covid-госпиталя в Белебее

Все указанные документы подготовили врачи-патологоанатомы ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы в день вскрытия. Так как у пациентки имелось несколько сопутствующих заболеваний, каждое из которых могло выступить причиной смерти, с целью идентификации возбудителя пневмонии было проведено взятие биологического материала для гистологического и ряда других дополнительных исследований, в частности мазки для выявления генетического материала вируса. После данные уже вносятся в историю болезни как патолого-анатомический диагноз и клинико-патолого-анатомический эпикриз. Кроме того, выдается медицинское свидетельство о смерти взамен выданного ранее. В настоящее время исследование биологического материала, полученного при вскрытии тела женщины, продолжается, так что патолого-анатомический диагноз сформулирован быть не может.

Софи Алешина, пресс-секретарь Минздрава Башкирии