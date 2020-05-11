В Минздраве Башкирии проверяют смерть медсестры covid-госпиталя в Белебее

Минздрав Башкирии начал проверку по факту смерти медсестры в больнице Белебея. Женщина работала в городском covid-госпитале. На одном из брифингов на прошлой неделе заместитель министра Ирина Кононова подчеркнула, что смерть не связана с вирусом.

В конце апреля в ЦРБ Белебея, где проходят лечение больные с подтвержденным коронавирусом, умерла медсестра. В Минздраве Башкирии принесли соболезнования родным женщины и сообщили, что ее смерть никак не связана с Covid-19. Однако позже в социальных сетях появилась информация о том, что во внутренней медицинской системе «ПроМед» у женщины в истории болезни был изменён диагноз.

В частности, речь идёт о бронхите. Якобы ранее причиной смерти была указана пневмония, а чуть в этой строчке появился бронхит. В Минздраве Башкирии сегодня была назначена проверка по данному факту.

По этому факту уже началась проверка. Приказ на подписи. Минздрав сообщит об итогах проверки после ее завершения.

Софи Алешина, пресс-секретарь Минздрава Башкирии

Сын умершей женщины опубликовал также документ, в котором коронавирусная инфекция указана как причина смерти.

В Минздраве объяснили, что это заключение - первичное. Оно основывается на признаках при вскрытии и выдается родным умершего для захоронения. При вскрытии у тела берут ряд биоматериалов, а по итогу их исследования выдается заключение о смерти с окончательным диагнозом.

Все указанные документы подготовили врачи-патологоанатомы ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы в день вскрытия. Так как у пациентки имелось несколько сопутствующих заболеваний, каждое из которых могло выступить причиной смерти, с целью идентификации возбудителя пневмонии было проведено взятие биологического материала для гистологического и ряда других дополнительных исследований, в частности мазки для выявления генетического материала вируса. После данные уже вносятся в историю болезни как патолого-анатомический диагноз и клинико-патолого-анатомический эпикриз. Кроме того, выдается медицинское свидетельство о смерти взамен выданного ранее. В настоящее время исследование биологического материала, полученного при вскрытии тела женщины, продолжается, так что патолого-анатомический диагноз сформулирован быть не может.

Софи Алешина, пресс-секретарь Минздрава Башкирии

Фото: Интернет