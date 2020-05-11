В Минздраве Башкирии проверяют смерть медсестры covid-госпиталя в Белебее

Минздрав Башкирии начал проверку по факту смерти медсестры в больнице Белебея. Женщина работала в городском covid-госпитале. На одном из брифингов на прошлой неделе заместитель министра Ирина Кононова подчеркнула, что смерть не связана с вирусом.
В конце апреля в ЦРБ Белебея, где проходят лечение больные с подтвержденным коронавирусом, умерла медсестра. В Минздраве Башкирии принесли соболезнования родным женщины и сообщили, что ее смерть никак не связана с Covid-19. Однако позже в социальных сетях появилась информация о том, что во внутренней медицинской системе «ПроМед» у женщины в истории болезни был изменён диагноз.
В частности, речь идёт о бронхите. Якобы ранее причиной смерти была указана пневмония, а чуть в этой строчке появился бронхит. В Минздраве Башкирии сегодня была назначена проверка по данному факту.
Сын умершей женщины опубликовал также документ, в котором коронавирусная инфекция указана как причина смерти.
В Минздраве объяснили, что это заключение - первичное. Оно основывается на признаках при вскрытии и выдается родным умершего для захоронения. При вскрытии у тела берут ряд биоматериалов, а по итогу их исследования выдается заключение о смерти с окончательным диагнозом.
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