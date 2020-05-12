В Минздраве рассказали способах профилактики коронавируса

В Минздраве дали советы по профилактике коронавируса. О самых важных советах рассказала врач Наталья Мокрышева. Интервью со специалистом опубликовано на сайте Минздрава.

В первую очередь для профилактики коронавируса нужно ограничить контакт с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ, гриппа или других инфекционных заболевания. Людям преклонного возраста лучше оставаться дома. Кроме этого, нужно соблюдать режим сна и бодрствования.

Нельзя забывать и о физической активности. В ВОЗ рекомендуют в неделю заниматься 150 минут умеренной физической активностью, или же 75 минут активной. Сочетание активных и умеренных физических занятий должно быть сбалансированным.