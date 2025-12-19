В Башкирии рассказали, как выбрать качественные мандарины

Россияне стали чаще покупать мандарины. Спрос на фрукт выше, чем в прошлом году. И ассортимент радует изобилием. Но вот как не прогадать и не испортить праздник, выбрав не те мандарины?

Зелёный мандарин уже не созреет, да и на вкус куда менее приятен, чем его оранжевые собратья. Зато за счет зелёных листьев выглядит наряднее. В последние годы такие мандарины можно часто встретить на прилавках. На что же указывает наличие листьев?

Чтобы не прогадать с выбором мандаринов, достаточно следовать простым правилам. В первую очередь нужно тщательно осмотреть фрукт.

Нам надо, чтобы праздник не был омрачён. Главный атрибут новогоднего стола к нам едет из жарких стран. Чаще всего это Марокко, Турция, Китай и Египет. Чем больше выбора, тем сильнее терзают сомнения. Какой продукции отдать предпочтение? Опытные продавцы советуют исходить из того, чего хочется именно вам. Мандарин мандарину рознь.

В этом году россияне стали чаще покупать мандарины. Эксперты связывают это с удешевлением. Прошлой зимой слабый урожай цитрусовых повлиял на стоимость фрукта. В этом сезоне поставок больше, а в некоторых магазинах цены снижают до минимальных. И ведь любят мандарины даже не за вкус. Это сейчас мандаринами уже никого не удивишь.