Стало известно, когда в Башкирии завершится учебный год

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации все учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Фанур Ягафаров, заместитель премьер-министра Правительства Башкирии, ещё раз напомнил, когда завершится учебный год. Также было отмечено, как будут работать детские сады.

Для 1-4 классов учебный год завершится 22 мая. Для 5-11 классов последним днём учёбы в этом году станет 29 мая. Учебный год в колледжах и ВУЗах завершится в соответствии с учебным планом.

С 12 мая многие предприятия снова выходят на работу, поэтому дежурных групп в детских садах станет больше. Но чтобы зачислить ребёнка в такую группу, нужно будет обязательно предоставить справку о состоянии здоровья малыша и написать заявление любым удобным способом. Организации дополнительного образования пока продолжат работу в дистанционном режиме.

Для зачисления в неё родителям (законным представителям) необходимо обратиться с заявлением в свободной форме любым удобным способом в отдел образования или к руководителю детского сада, который посещал ребенок. При этом нужно получить справку о состоянии здоровья ребенка, обратившись в поликлинику по месту жительства. Выдача данных справок производится участковыми врачами-педиатрами на дому. Фанур Ягафаров, заместитель премьер-министра Правительства Башкирии