Радий Хабиров рассказал, для кого в Башкирии сохранится режим самоизоляции

В Башкортостане ослабили режим самоизоляции. Однако ношение индивидуальных средств защиты является обязательным. Нарушителям грозит штраф, об этом Радий Хабиров заявил сегодня на совещании в Правительстве.
По словам главы, маски на долгое время станут неотъемлемым атрибутом жизни. Режим самоизоляции сохраняется для иностранцев, для тех, кто контактировал с больными covid, для пациентов с пневмонией и пожилых, у которых диагностировано ОРЗ. Находиться дома должны прибывшие из Москвы и других неблагополучных регионов. Кроме того, дети до 17 лет не должны находиться на улице без взрослых с 20:00 до 14:00, а пожилые люди - с 18:00 до 6:00.
Все предприятия в республике условно поделили на три группы. Деятельность по-прежнему запрещена для ночных клубов, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, бань и торгово-развлекательных комплексов. Ко второй категории относятся магазины непродовольственной торговли, которые могут работать при соблюдении особых норм. Вести свою деятельность могут и самозянятые, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.