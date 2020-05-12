Радий Хабиров рассказал, для кого в Башкирии сохранится режим самоизоляции

По словам главы, маски на долгое время станут неотъемлемым атрибутом жизни. Режим самоизоляции сохраняется для иностранцев, для тех, кто контактировал с больными covid, для пациентов с пневмонией и пожилых, у которых диагностировано ОРЗ. Находиться дома должны прибывшие из Москвы и других неблагополучных регионов. Кроме того, дети до 17 лет не должны находиться на улице без взрослых с 20:00 до 14:00, а пожилые люди - с 18:00 до 6:00.