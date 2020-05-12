Радий Хабиров утвердил дорожную карту по завершению долгостроев

По каждому из них прописан поэтапный алгоритм действий с указанием сроков. На эти цели в 2020 году планируется направить порядка 400 млн рублей. Так, до конца июня будут завершены два дома в жилом комплексе «Новобулгаково» и один из двух многоквартирных домов в Нефтекамске.