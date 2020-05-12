В Уфе в 2020 году появятся две новые дороги

В уфимском Инорсе появятся две новые автодороги: сейчас в микрорайоне идет строительство продолжения улиц Мушникова и Лесунова. Они позволят разгрузить имеющиеся транспортные развязки. Дорожники обещают сдать объекты уже в этом году.

Ковш все-таки разламывает преграду. На этом участке дорожникам попались остатки железобетонных плит. По всей видимости когда-то здесь начиналась другая стройка. Теперь идет обустройство ливневого коллектора. На улицах Баландина и Лесунова строится новая автодорога, которая соединится с Сельской Богородской.

Здесь будет 4 полосы для движения автотранспорта. Установят и остановочные павильоны. Дорога пройдет между двух газозаправочных станций, к которым будут построены отдельные подъездные пути. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А это уже продолжение улицы Мушникова. На этом месте был гаражный кооператив. А эти горы мусора остались после снесенных боксов. Теперь здесь будет прямой выезд на Сельскую Богородскую. Причем проект дороги даст комфорт для всех участников движения.

‌На новом участке улицы Мушникова, помимо пешеходных дорожек, с двух сторон появятся и велодорожки. Шириной они будут 1,5 метра. Поэтому пешеходы и велосипедисты не будут мешать друг другу.

На сегодняшний день на дороге идет устройство земполотна, на которое будет уложен дорнит. Материал позволит сделать поверхность более устойчивой, так как здесь болотистая почва.