В Уфе ищут живодера, который убивает собак за деньги

Жители Уфы пытаются своими силами найти частного отловщика собак. Дело в том, что уже долгое время мужчина убивает собак за деньги. Его заказчики - представители торговых баз и охранники ЧОПов.

В Уфе волонтеры просят всех неравнодушных помочь найти неизвестного мужчину. По данным зооактивистов, именно он причастен к убийству собак за деньги. Его пытались вычислить по страничке в соцсетях, однако, почуяв неладное, мужчина удалился.

Год назад в социальных сетях "завирусилось" видео, где на одну из торговых баз на улице Трамвайной приезжает мужчина и убивает пса Рыжика, который вот уже 12 лет охранял территорию, пережив серьезную операцию по восстановлению задней лапы. В один день собаки исчезли, охранники все это время лишь разводили руками.

Но зоозащитники выяснили: ранее неизвестная женщина написала заявление в полицию. Мол, где-то в этом районе на нее напала бездомная собака. Тогда Рыжика и еще одного пса в неизвестном направлении увезли сотрудники ЧОП, которые охраняли базу. Спустя пару дней они признались, что увезли собак на усыпление в Миловку, но чуть позже пояснили, что Рыжика и его друга все-таки пристрелили. Вскоре у горожан на руках оказалось и видео с места происшествия.

Оказалось, псов прямо в будках вывезли на соседнюю территорию и вызвали частного отловщика собак. Вернее, судя по видео, это был частный убийца. Хладнокровный мужчина пристрелил беспомощных животных и забрал деньги.

Тогда личность живодера выяснить не удалось. Но спустя год горожане все-таки вышли на след этого человека. Стоит оговориться, что активисты неоднократно пытались писать заявления в правоохранительные и надзорные органы с просьбой разыскать мужчину, но получали совершенно правомерный отказ, ведь животные никому не принадлежат.