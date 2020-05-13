В Башкирии число заболевших коронавирусом стремительно растет

В Башкирии зарегистрировано еще 49 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте оперативного штаба. По обновленным данным, в республике уже 1696 пациентов с диагнозом Covid-19.

Также продолжает расти и число выздоровевших. На сегодняшний день уже 436 человек излечились от новой коронавирусной инфекции. Число умерших остается прежним – 16 человек.