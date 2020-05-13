«Созданы все условия»: в Благоварском районе открылся новый хирургический корпус ЦРБ

В Благоварском районе заработало новое здание Языковской ЦРБ. Раньше хирургическое отделение находилось в старом двухэтажном здании, оборудование было уже устаревшим. Теперь же врачей обеспечили современной аппаратурой, а бывшему корпусу нашли другое предназначение.

Для врачей это что-то из ряда фантастики. В старой операционной подкручивали всё вручную. Здесь же новейшее оборудование, а главное – высокие потолки. В бывшем хирургическом корпусе медики головами задевали лампы в операционных. Вот так вот выглядели аппаратура и палаты. Машина времени нас словно перенесла на пару десятилетий назад, но на самом деле всего на пару недель. Именно столько прошло с момента переезда хирургического отделения в недавно построенный корпус. Новое здесь не только здание, но и оборудование.

Раньше такого у нас никогда не было. Дает много возможностей для проведения малоинвазивной хирургии. Современный дыхательный аппарат, который позволяет проводить все полостные операции, операции на головном мозге. Мы проводили только экстренные операции, больным, которым транспортировка была противопоказана. Василий Перхун, заведующий хирургическим отделением Языковской ЦРБ

Врачи уже провели в новом корпусе несколько операций. Хирургическое вмешательство сегодня ночью экстренно понадобилось 5-летней малышке из-за гнойного перитонита. Она сейчас находится в реанимации. За ней следит анестезиолог-реаниматолог. Единственный и неповторимый, говорят коллеги. И не только из-за того, что хороший специалист, а еще и потому что другого нет. Специальность для районов редкая. Врача искали долго. В Языково переехал сразу после окончания медвуза. Здесь же педиатром работает и супруга.

Я приехал во время обучения в ординатуре, здесь не было анестезиолога. На месяц приехал, и главный врач попросил остаться. Дали один миллион рублей, устроился по программе дефицитных специальностей. Здесь, можно сказать, городской масштаб. Ильгиз Султанов, врач анестезиолог-реаниматолог

Но работать год назад устраивался не в этот современный корпус, а еще в старое здание. Теперь же условия как в столичных больницах. На первом этаже – приемный покой и станция скорой помощи. Выше несколько отделений: хирургическое, реанимационное, гинеколого-акушерское и паллиативное. Современные палаты – лежат в основном по два человека. Свободнее стало и пациентам, и врачам. О строительстве нового корпуса врачи больницы заговорили еще в 2004 году.

Я лично побывал у трех премьеров на приеме для решения этого вопроса. Я думал, что поработать до пенсии не смогу в таких прекрасных условиях. В этом здании созданы все условия, чтобы работать ,помогать людям. Василий Перхун, заведующий хирургическим отделением Языковской ЦРБ

Создание корпуса обошлось в 335 миллионов рублей. Из них 171 миллион ушел на строительство и 160 – на оборудование. Сейчас это большое трехэтажное здание, а это уже старый корпус. Без дела он не остался.

До пандемии коронавируса старому хирургическому корпусу собирались вернуть его изначальное предназначение. При проектировании здания предполагалось, что это будет общежитие. Как раз под жильё для медиков и хотели переоборудовать постройку. Теперь же здесь развернули ковид-госпиталь. Пациентов ещё нет, но палаты уже переделаны под боксы.