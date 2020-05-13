«Созданы все условия»: в Благоварском районе открылся новый хирургический корпус ЦРБ

В Благоварском районе заработало новое здание Языковской ЦРБ. Раньше хирургическое отделение находилось в старом двухэтажном здании, оборудование было уже устаревшим. Теперь же врачей обеспечили современной аппаратурой, а бывшему корпусу нашли другое предназначение.
Для врачей это что-то из ряда фантастики. В старой операционной подкручивали всё вручную. Здесь же новейшее оборудование, а главное – высокие потолки. В бывшем хирургическом корпусе медики головами задевали лампы в операционных. Вот так вот выглядели аппаратура и палаты. Машина времени нас словно перенесла на пару десятилетий назад, но на самом деле всего на пару недель. Именно столько прошло с момента переезда хирургического отделения в недавно построенный корпус. Новое здесь не только здание, но и оборудование.
Врачи уже провели в новом корпусе несколько операций. Хирургическое вмешательство сегодня ночью экстренно понадобилось 5-летней малышке из-за гнойного перитонита. Она сейчас находится в реанимации. За ней следит анестезиолог-реаниматолог. Единственный и неповторимый, говорят коллеги. И не только из-за того, что хороший специалист, а еще и потому что другого нет. Специальность для районов редкая. Врача искали долго. В Языково переехал сразу после окончания медвуза. Здесь же педиатром работает и супруга.
Но работать год назад устраивался не в этот современный корпус, а еще в старое здание. Теперь же условия как в столичных больницах. На первом этаже – приемный покой и станция скорой помощи. Выше несколько отделений: хирургическое, реанимационное, гинеколого-акушерское и паллиативное. Современные палаты – лежат в основном по два человека. Свободнее стало и пациентам, и врачам. О строительстве нового корпуса врачи больницы заговорили еще в 2004 году.
Создание корпуса обошлось в 335 миллионов рублей. Из них 171 миллион ушел на строительство и 160 – на оборудование. Сейчас это большое трехэтажное здание, а это уже старый корпус. Без дела он не остался.
До пандемии коронавируса старому хирургическому корпусу собирались вернуть его изначальное предназначение. При проектировании здания предполагалось, что это будет общежитие. Как раз под жильё для медиков и хотели переоборудовать постройку. Теперь же здесь развернули ковид-госпиталь. Пациентов ещё нет, но палаты уже переделаны под боксы.
На втором этаже будет находиться красная зона, здесь разместят пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На первом оборудовали изоляторы. Боксы для тех, кто контактировал с зараженными. Об идеи создания здесь общежития вернуться позже, уже после окончания пандемии