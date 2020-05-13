В России количество заболевших COVID-19 почти достигло 250 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные. За сутки в России выявлено ещё 10 028 случаев заболевания COVID-19. За всё время пандемии в стране зарегистрировано 242 271 человек с коронавирусом.

При этом одновременно болеют на данный момент 192 056 человек. За сутки ещё 4491 пациент излечился от вируса (за всё время – 48 003). Скончались 96 человек с подтвержденным коронавирусом (за всё время – 2212).

Тесты на коронавирус продолжают проводиться во многих государственных и частных организациях. За сутки было проведено 177 тысяч тестов. За всё время пандемии проведено почти 6 миллионов исследований на выявление коронавируса.