В Башкирии рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Напомним, по последним данным в республике зарегистрировано 1696 случаев заболевания COVID-19. 49 из них выявлены за последние сутки.

33 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В стационарах находятся 486 больных, а на лечении дома находятся 725 пациентов.

У жителей Башкирии, которые лечатся на дому, легкая форма болезни. Сообщается, что у многих новых пациентов с коронавирусом нет симптомов болезни вообще. Несмотря на это пациенты находятся на жёстком карантине.