В организме заражённых COVID-19 обнаружили аномальные изменения

Специалисты изучили данные 414 пациентов с коронавирусом. Чуть меньше трети снимков показали аномальные изменения в организме. Так, учёные обнаружили нарушения в работе кишечника.
У некоторых пациентов был выявлен пневматоз – это состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. У некоторых обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз – сбои образования желчи.
Средний возраст исследуемых пациентов – 57 лет. Многие из них были подключены к аппаратам ИВЛ. В России за последние сутки выявлено 10 020 случаев заболевания. Всего на данный момент 242 271 случаев заражения.