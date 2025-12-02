Аномальная погода в Башкирии: чем опасен тёплый декабрь

В Башкортостане, как и в целом по стране, конец осени и начало зимы сопровождаются аномально высокими температурами с плюсовым значением. Этот декабрь и вовсе может стать самым тёплым за всю историю наблюдений, говорят эксперты, из-за чего медведи не могут впасть в спячку, а аграрии не без тревоги наблюдают за состоянием полей с озимыми.

Эта корзинка для медведя – всего лишь легкий перекус. Мясо, рыба, овощи – работники вольерного хозяйства в Уфе стараются, чтобы питание косолапых подопечных было сбалансированным. Из-за аномально теплой погоды медведи не легли в берлоги, и их начали кормить усиленно, чтобы животные не потеряли накопленный жировой запас.

Пернатые вольерного хозяйства уже переведены в теплые помещения. А те животные, которые круглый год находятся на территории в ожидании снега, уже готовы звать Деда Мороза на своем языке.

В спячку пока не ушли медведи и в дикой природе. Снег должен надёжно укрыть и спрятать их берлогу от посторонних глаз. А эти кадры сняты в Абзелиловском районе. Сельчане продолжают пасти деревенские стада в поле. Позволяют и погода, и наличие растительности.

Кстати, о растениях. Специалисты сейчас внимательно следят за тем, как чувствуют себя озимые культуры. Для них длительное отсутствие снега тоже может стать губительным фактором.

В ожидании снега и спортсмены. По плану тренировок биатлонисты должны были уже встать на лыжи, но пока продолжают тренироваться в летнем режиме – на лыжероллерах. Основные команды республики сейчас в Ханты-Мансийске, где есть снег, тренируются и выступают.

Единственное, что напоминает о приближении Нового года, – это установленные елки и малые архитектурные формы вокруг. Правда, без снега и льда вид не совсем праздничный. Как отмечают эксперты, среднеклиматические нормы в ноябре в нашем регионе должны составлять -3...-6 градусов. Нынешняя погода однозначно является аномальной, но подобное уже было.