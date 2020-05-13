Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса

В ближайшее время в России начнут тестировать несколько препаратов от коронавируса. Первый опыт их использования показывает довольно позитивный результат. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В течение нескольких ближайших недель в России будут проводить клинические испытания препаратов от COVID-19. Первые результаты показывают неплохой эффект, сказал глава Минздрава РФ. Ожидается, что российские препараты буду заменять иностранные, а один из них обладает и противовирусным эффектом.