Стало известно, когда в России появится вакцина от коронавируса

В ближайшее время в России начнут тестировать несколько препаратов от коронавируса. Первый опыт их использования показывает довольно позитивный результат. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В течение нескольких ближайших недель в России будут проводить клинические испытания препаратов от COVID-19. Первые результаты показывают неплохой эффект, сказал глава Минздрава РФ. Ожидается, что российские препараты буду заменять иностранные, а один из них обладает и противовирусным эффектом.
Глава Минздрава также сказал, что жители России смогут вернуться к обычной жизни, скорее всего, после создания вакцины. Кроме этого, все специалисты подчёркивают, что соблюдение мер безопасности остаётся таким же важным. В ряде регионов России введён масочный режим и соблюдение социальной дистанции.