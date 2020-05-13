В Уфе волонтеры раздавали бесплатные медицинские маски на остановках

135 тысяч медицинских масок волонтеры вручат жителям Башкортостана. Сегодня 150 добровольцев в Уфе вышли на улицы города. Многие ответственно подходят к своему и чужому здоровью и не снимают повязки в общественных местах.

Поэтому маски не только выдавали, но и учили ими правильно пользоваться. Жители в основном отнеслись с пониманием и сразу надевали средство индивидуальной защиты. Волонтеры охватили 37 общественных остановок в Уфе.

Бесплатно повязки раздавали и сотрудники «Башавтотранса» своим пассажирам. В автобусах также организовали профилактические беседы. Бесплатная раздача масок прошла и в других муниципалитетах республики.