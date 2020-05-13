Елена Малышева передала привет главврачу РКБ в Уфе

Большой привет вашему главному врачу, которая отсидела на изоляции, когда драматически была закрыта ваша Республиканская клиническая больница. Мы все считаем, что это было сделано с большим перебором и очень сочувствуем всем врачам. Поэтому им большой привет, поклон. Надеюсь, все они уже дома и на свободе

Елена Малышева, телеведущая