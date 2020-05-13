В Уфе любители кальяна «атаковали» Телецентр после ослабления самоизоляции

Жизнь в Уфе возвращается в привычное русло. Минувшим вечером район Телецентра оккупировали любители кальяна, вот только места для парковки им не нашлось.

Сейчас все парковочные места рядом с Конгресс-холлом в Уфе закрыты. Обычно здесь, либо на набережной Белой, летом любят отдыхать любители кальяна.