В Уфе любители кальяна «атаковали» Телецентр после ослабления самоизоляции

Жизнь в Уфе возвращается в привычное русло. Минувшим вечером район Телецентра оккупировали любители кальяна, вот только места для парковки им не нашлось.
Сейчас все парковочные места рядом с Конгресс-холлом в Уфе закрыты. Обычно здесь, либо на набережной Белой, летом любят отдыхать любители кальяна.
Как только режим самоизоляции ослабили, уфимцы ринулись на Телецентр. В итоге в районе вечером собралось огромное количество машин. Автолюбители плотно оккупировали набережную, подъезды к БГУ, местной гостинице. На подъеме с набережной образовалась сильная пробка.